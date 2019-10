50 Jahre Musikschule des Eifelkreises Bitburg-Prüm : Starker Auftritt zum großen Fest

Voller Saal, tolles Konzert: Die Musikschule des Eifelkreises feiert in Prüm ihr 50-jähriges Bestehen. Foto: Fritz-Peter Linden

Prüm Krönender Abschluss der Festwochen für die Kreismusikschule: Mehrere Male berichtete der TV über das Jubiläum zum 50-jährigen Bestehen der Einrichtung, und so kamen rund 500 Zuhörer zum großen Konzert in der Prümer Karolingerhalle, die sich infolge des Andrangs kräftig aufheizte: „Schön, dass Sie hier bei uns sind in der Sauna von Prüm“, sagte Schulleiter Herbert Fandel zur Begrüßung.