Eifelkreis und Vulkaneifelkreis warnen vor Leichtsinn : Steigen die Infektionen, könnten erneute Einschränkungen kommen

Bitburg/Prüm/Daun Die Bundesregierung hat eine Obergrenze für Neuinfektionen beschlossen. Die beiden Eifelkreise sind zwar weit entfernt, warnen aber trotzdem vor Leichtsinn.

Bei einer Steigerung von 50 Neuinfektionen pro 100♦000 Einwohner innerhalb einer Woche, muss gehandelt werden. Genaue Regeln, was dann passiert, sollen die Länder aufstellen. Und das ist laut Eifelkreis-Pressesprecher Thomas Konder bisher noch nicht passiert: „Leider haben wir bislang keine Vorgaben vom Land, wie mit der Infektionsobergrenze konkret umzugehen ist. Das Land hat auch noch keinen Termin festgesetzt, ab wann diese gilt.“ So blieben als denkbare Maßnahmen für den Eifelkreis letztlich die Einschränkungen aus den Corona Bekämpfungsverordnungen 1 bis 6.

Das bedeutet: Von einer erneuten Schließung der Gastronomie, der Spielplätze oder weiter Teile des Einzelhandels ist vieles denkbar. „Konkret wird das auf den Einzelfall ankommen und natürlich auch darauf, was das Land empfiehlt“, sagt Konder. Mittlerweile gibt es einen Stufenplan, der den weiteren Umgang mit der Corona-Pandemie in Rheinland-Pfalz beschreibt.

Dem stimmt Konder zu: „Das war eine längst überfällige Maßnahme, da Infektionen sich schneller dort fortsetzen, wo mehr Menschen leben oder die Mobilität der Bevölkerung in beruflicher oder touristischer Hinsicht größer ist, als in weniger dicht besiedelten oder mobilitätsärmeren Räumen wie ländlichen Gebieten.” Und zu genau diesen Gegenden zählt die Eifel.

Einschränkungen drohen aktuell noch bei Weitem nicht. Der Vulkaneifelkreis kommt Stand Freitag auf einen neuen Covid-19-Fall in den vergangenen sieben Tagen. 30 wären im rund 60♦000 Einwohner großen Landkreis die Grenze, an der der Kreis verpflichtet wäre, zu handeln. Bernardy erklärt: „Sicherlich werden wir, sollten die Zahlen steigen, entsprechend frühzeitig reagieren und nicht so lange abwarten, bis die verbindliche Höchstzahl an Neuinfektionen erreicht ist.”