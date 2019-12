Handwerk : Kreishandwerkerschaft ehrt nach 50 Jahren goldene Meister

19 Meisterjubilare des Jahrgangs 1969 und ein Jubilar des Jahrgangs 1959 nahmen ihre Urkunde in Prüm persönlich in Empfang. Mit (rechts) Rudi Müller, Präsident der Handwerkskammer Trier sowie Raimund Licht, Vors. Kreishandwerksmeister und (links) Dirk Kleis, Geschäftsführer der Kreishandwerkerschaft MEHR Foto: Kreishandwerkerschaft MEHR. Foto: Kreishandwerkerschaft MEHR

Prüm (red) Regierungswechsel in Deutschland als auch in den USA und in Frankreich, Woodstock Festival, die Mondlandung der Apollo 11: Große Ereignisse aus dem Jahr 1969. Für 60 junge Handwerkerinnen und Handwerker aus den drei Landkreisen Bernkastel-Wittlich, Eifelkreis Bitburg-Prüm und dem Landkreis Vulkaneifel war 1969 ebenfalls ein Ereignisjahr.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken