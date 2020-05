40 Millionen Euro Neuverschuldung waren im Doppelhaushalt angelegt : Kreis-Etat immer noch nicht genehmigt

Der Kreis-Etat weist ein Defizit von 40 Millionen Euro auf. Symbolbild: dpa Foto: dpa/Jens Kalaene

Bitburg-Prüm Der Eifelkreis hat Ende 2019 einen Doppelhaushalt mit einem Defizit von 40 Millionen Euro beschlossen. Die Chancen stehen gut, dass er dennoch bald abgesegnet wird. Und das haut auch mit der Corona-Krise zu tun.

Es ist kein Geheimnis, dass es um die Finanzen des Eifelkreises nicht zum Besten steht. Der Kreis ist, wie viele andere in Rheinland-Pfalz, hoch verschuldet. Und der Doppelhaushalt, den der Kreistag im Dezember verabschiedet hat, sollte ihn noch weiter in die roten Zahlen treiben (der TV berichtete). Minus 40 Millionen Euro: So lautet die Bilanz für die nächsten beiden Jahre.

Doch diesen Haushaltsplan hat die Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion Trier (ADD) nun zurückgewiesen. Per Schreiben hat die Behörde mitgeteilt, das sie nicht gedenke, das Zahlenwerk in vorliegender Form zu genehmigen. Es sei denn, die Kommune bessere nach. Bis zur Genehmigung der Vorlage haushalte der Kreis also in Interimswirtschaft, heißt es aus dem Landratsamt.

Info DIe Kreisumlage im Eifelkreis Die Landkreise in Rheinland-Pfalz verfügen kaum über eigene Einnahmen. Finanziell sind sie auf Zuschüsse von Bund und Land sowie das Geld der Ortsgemeinden angewiesen, von denen sie Gebühren verlangen. Diese sogenannte Kreisumlage liegt im Eifelkreis seit 2012 bei 42 Prozent. Das heißt: Dörfer und Städte müssen 42 Prozent ihrer Einnahmen an die Kommune abtreten. Viel zu holen gibt es allerdings nicht. Denn die allermeisten Ortschaften sind ebenfalls verschuldet. Weswegen sich der Kreistag 2018 gegen eine Erhöhung der Umlage um 1,5 Prozentpunkte gesperrt hat. Beim Doppelhaushalt wurde eine Erhöhung des Satzes von vornherein nicht als Option gesehen.

Was die Aufsichtsbehörde konkret fordert, ist laut Pressestelle der Haushaltsausgleich. Das heißt: Der Eifelkreis dürfte keine defizitäre Berechnung einreichen, was der Kommune allerdings seit Jahren nicht gelungen ist. Oder zumindest: Sparwillen bekunden, um das Minus unterm Strich möglichst gering zu halten. Dieses Gebot habe der Landkreis aber mit dem vorgelegten Dokument verletzt.

Konkret vorgeschlagen hatte die ADD der Kommune zunächst „eine umfassende Abschöpfung der Einnahmemöglichkeiten“. Zu diesen Einnahmemöglichkeiten zählt vor allem die Kreisumlage (siehe Info). Obwohl sich sowohl Verwaltung als auch alle Fraktionen im Vorfeld dagegen ausgesprochen hatten, diese Abgabe der Ortsgemeinden zu erhöhen.

Und an dieser Einstellung hat sich bei Landrat Joachim Streit (FWG) auch nichts geändert. Im Gegenteil. Angesichts der Corona-Pandemie könne man dies den Gemeinden erst recht nicht zumuten, findet der Kreischef: „Wir haben seit 2012 keine Umlagenerhöhung durchgeführt und werden in der nun folgenden Liquiditätskrise der Kommunen, diese nicht noch mit höheren Umlagen belasten!“

Dennoch wolle man den Hebesatz auch im kommenden Jahr nicht steigern: „Die Gemeinden sind krisenrelevante Stützen und Aufgabenträger, sowohl bei Auftragsangelegenheiten, als auch bei Pflichtaufgaben. Es kommen noch schwierige Zeiten. Deshalb dürfen wir die Gemeinden finanziell nicht schwächen.“

Auch auf der Ausgabenseite habe man „nichts falsch gemacht“, heißt es von Streit: „Wer in diesen Zeiten der niedrigen Zinsen nicht investiert, würde was falsch machen.“ An den Investitionen etwa in Schulen, Breitband und Nahverkehr habe die ADD nichts zu beanstanden gehabt. Sondern sich „faktisch auf eine Anpassung des Hebesatzes der Kreisumlage beschränkt“.

Dass der Kreistag sich also erneut mit der Thematik befassen muss, hält Streit für unwahrscheinlich. Es sei denn, die ADD verlange, dass die Umlage erhöht werden muss. Was hinreichend unwahrscheinlich erscheint. Hat doch die Landesregierung am 22. April verlauten lassen, die Kommunalaufsichten mögen in der angespannten Corona-Lage davon absehen, bei verschuldeten Kommunen die Erhöhungen von Umlagen und Steuern einzufordern.

Landrat Streit sei daher guter Dinge, dass der Haushalt noch genehmigt wird. Der Ball liegt derzeit jedenfalls wieder in Trier, wo man sich laut ADD mit Verbesserungsvorschlägen des Eifelkreises auseinandersetze. Streit dazu: „Wir sind kein Kreis, der Geld verbraucht. Wir schaffen Vermögenswerte, die ihren Gegenwert in der Bilanz finden. So haben wir das mit der Breitbandversorgung und dem Straßenbau getan, und so werden wir es mit dem Schulbau vorantreiben.“

Voraussetzung dafür seien aber vor allem Zuschüsse aus Berlin: „Finanzminister Scholz ist gefordert, die Gemeinden, Städte und Kreise als Aufgabenträger in allen Bereichen zu stärken. Der Bund hat reichlich Geld.“