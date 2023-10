Ausstellung im Kreismuseum Als die Zwanziger noch nicht golden waren

Auf einem Foto, das in der Ausstellung eine Gruppe Ausgewiesener zeigt, hat Hans Binsfeld (li) aus Bitburg seinen Urgroßvater Peter Illigen wiedererkannt. Er war als Eisenbahner in den Streik getreten und musste mit der gesamten Familie sein Zuhause verlassen. Das Schicksal ereilte in den Kreisen Bitburg und Prüm von Februar bis September mehrere Hundert Menschen.