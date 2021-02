Kultur : Kreismusikverband und Kreismusikschule Bitburg-Prüm bieten neue Ideen für Blasmusiker

Bitburg/Prüm Von den Hörnern bis zu den Trompeten: Kreismusikverband und Kreismusikschule Bitburg-Prüm bieten kostenlose Online-Seminare mit Profis an.

Die Zeiten sind schwer für Musiker in Musikvereinen und in Ensembles: All das, was sie sonst machen, geht nicht. Wegen Corona. Zurzeit findet an den Musikschulen nur Einzelunterricht statt, in den Vereinen darf nicht zusammen geprobt werden.