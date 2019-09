Jubiläum : Kreismusikschule feiert Jubiläum mit großem Konzert

Prüm Die Musikschule des Eifelkreises Bitburg-Prüm feiert in diesem Jahr den 50. Geburtstag. Aus diesem Anlass gibt es am Sonntag, 13. Oktober, um 16 Uhr ein Jubiläumskonzert in der Karolingerhalle in Prüm.

Mit einem Beschluss des Kreisausschusses im Jahre 1969 wurde die Kreismusikschule gegründet und veränderte seitdem die Musikkultur des Kreises nachhaltig. Heute präsentiert sich die Musikschule als moderne, zeitgemäße Bildungseinrichtung, die Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen die Möglichkeit bietet, sich in allen Bereichen und Stilrichtungen der Musik zu betätigen und professionell begleitet und unterrichtet zu werden.

Tausende von Schülern durchliefen in den 50 Jahren die Instrumental- und Gesangsklassen der Schule. Für die Allermeisten wurde das Musizieren zum Hobby, einigen wurde sie zum Beruf.

Mit beim Jubiläumskonzert sind Sinfonieorchester, Big-Band, Ensembles und verschiedene Solisten.