Banken : Ein ganzes Berufsleben für die Kreissparkasse Bitburg-Prüm: Ingolf Bermes übergibt an Rainer Nickels

Ingolf Bermes: an seinem Schreibtisch... Foto: Hans Kraemer

Bitburg Es ist eine Zäsur in der Geschichte der Kreissparkasse Bitburg-Prüm. Nach 20 Jahren an der Spitze der Bank verabschiedet sich Vorstandsvorsitzender Ingolf Bermes in den Ruhestand. Im Gespräch mit dem TV blickt er zurück auf eine bewegte Zeit.