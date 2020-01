Wirtschaft : Sparkasse verleiht eine Milliarde Euro

Info

Die Kreissparkasse Bitburg-Prüm beschäftigt zum Ende des vergangenen Jahres 298 Mitarbeiter und 25 Auszubildende. Sie hat sich in allen Geschäftsfeldern gegenüber 2018 verbessert. Die Bilanzsumme beträgt 1406 Millionen Euro, 3,2 Prozent mehr als im Vorjahr. Die Kundeneinlagen liegen bei 70 Millionen Euro, ein Plus von 6,5 Prozent. Das Gesamtkreditvolumen wuchs um 8,3 Prozent auf über 1030 Millionen Euro. Neukreditbewilligungen gab es in Höhe von 214 Millionen Euro. Öffentliche Fördermittel wurden in Höhe von 30 Millionen Euro an Kunden weitergeleitet. Kreditmittel in Höhe von 131 Millionen Euro wurden für private Baufinanzierungen zur Verfügung gestellt. Die Stiftungen haben 185 Projekte mit 243 000 Euro gefördert.