Besetzung vakanter Stelle Ein neues Vorstandsmitglied für die Kreissparkasse Bitburg-Prüm

Auf Vorschlag des Verwaltungsrates der Kreissparkasse Bitburg-Prüm hat der Kreistag des Eifelkreises in seiner Sitzung am Montag Frank Propson zum neuen Vorstandsmitglied gewählt. Propson tritt damit zum 1. Mai 2024 die seit Jahresbeginn vakante Position im Vorstand der Sparkasse an.