Kreissparkasse Bitburg-Prüm : „Wir stehen erst am Anfang“

Bitburg Je länger diese Krise andauert, desto größer die Auswirkungen - auch auf die Betriebe in der Eifel. Und: „Wir stehen erst am Anfang“, sagt der Vorstandsvorsitzender Ingolf Bermes der Kreissparkasse Bitburg-Prüm im TV-Interview und geht mit Vorstandskollegen Rainer Nickels detailliert auf die Lage ein, wie sie sich für die Regionalbank darstellt.

(de) Diese Situation haben wir alle noch nicht erlebt. Schließungen, Verbote, Kontaktsperren – die Corona-Pandemie stellt die gesamte Gesellschaft vor eine Herausforderung. In erster Linie natürlich in Sachen Gesundheit. Aber auch die Wirtschaft leidet. Das gilt auch für die Betriebe und Unternehmen in der Eifel, wie die Vertreter der Kreissparkasse Bitburg-Prüm in einem Mail-Interview mit dem TV deutlich machen. Hier die Antworten von Vorstandsvorsitzenden Ingolf Bermes und Vorstand Rainer Nickels auf unsere Fragen:

Wie sehr trifft die Corona-Krise eurer Einschätzung nach die Betriebe in der Eifel?

Bermes: „Die aktuelle Ausnahmesituation bewegt uns alle. Die Corona-Pandemie hat die mittelständische Wirtschaft mit einer nicht vorstellbaren Wucht getroffen. Sie stellt auch die Unternehmen des Eifelkreises wie auch die heimischen Kreditinstitute vor große, nie dagewesene Herausforderungen. Besonders spürbar sind die Folgen des Shut down durchgängig im Bereich Handel und Dienstleistung sowie insbesondere im Hotel- und Gastronomiebereich und in der Touristik-, Event- und Veranstaltungsbranche. Hier ist der Umsatz nahezu null. Im Bauhandwerk sind die Auswirkungen noch moderat. Während in Deutschland die Bautätigkeit nicht eingeschränkt wurde, ruhte sie in den vergangenen Wochen in Luxemburg. Dies trifft auch Handwerksbetriebe aus unserem Geschäftsgebiet. Daneben berichten uns Kunden, dass bestehende Aufträge auch aufgrund der geltenden Kontaktbeschränkungen derzeit nicht ausgeführt werden können.

Die größte Gewerbemesse der Region, der Beda-Markt, ist ausgefallen. Damit sind auch viele Geschäftsanbahnungen und Aufträge, anders als in den Jahren zuvor, nicht zustande gekommen. Den Einzelhandel trifft die Schließung der Läden gerade in den umsatzstärksten Monaten besonders hart. Der Wegfall des Umsatzes kann auch nach der Wiedereröffnung nicht kompensiert werden. Zum einen haben sich viele Kunden verstärkt über den Onlinehandel eingedeckt und zum anderen ist die Kundennachfrage aufgrund der weiterhin geltenden Beschränkungen verhalten. Aber auch Produktionsbetriebe, deren Lieferketten und Absatzmärkte tangiert sind, haben Einbußen zu verzeichnen.“

Wie viel Prozent eurer Firmenkunden haben Hilfsmittel von Bund und Land beantragt?

Nickels: „Da jedes Unternehmen spezifische Bedürfnisse hat, ist individuelle Beratung unverzichtbar. Seit Mitte März führen wir Hunderte von Beratungsgesprächen. Die darin aufgezeigten Liquiditätsengpässe zeigen auf, wie groß die Sorgen und Nöte sind. Es geht dabei im Kern um den Erhalt der wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit unserer Kunden und die Sicherung ihres aktuellen Liquiditätsbedarfs. Das Gros der Kundennachfrage konnte erfüllt werden, sei es durch öffentliche Mittel oder im Rahmen der sparkasseneigenen Mittel. Bei den von der KfW bereitgestellten Hilfsprogrammen handelt es sich um keine Zuschüsse, sondern um Kreditprogramme, sprich, die Mittel müssen zurückgezahlt werden. Die antragstellenden Unternehmen müssen ein tragfähiges Geschäftsmodell haben. Sie müssen darlegen können, dass sie erst durch die Corona-Krise in ernsthafte Finanzierungsschwierigkeiten geraten sind und sich nicht schon vorher ineiner existenziellen Krise befunden haben.

Unter Einbindung der Hilfsprogramme der KfW und des Landes Rheinland-Pfalz haben wir inklusive der sparkasseneigenen Mittel in den vergangenen Wochen annähernd 10 Millionen Euro neue Liquidität zur Verfügung gestellt. Hinzu kommt ein nicht unerhebliches Volumen an Bundeszuschüssen, die seitens unserer Kunden direkt bei der ISB beantragt wurden und ihnen unmittelbar zufließen.

Ziel aller Maßnahmen ist es, die Liquidität der Unternehmen zu erhalten und bei Liquiditätsengpässen schnell zu helfen. Damit nehmen wir unsere öffentliche Verantwortung umfassend wahr. Prozesse wurden erheblich beschleunigt, alle verfügbaren Kräfte sind im Einsatz. Die kreditrechtlich zulässigen Spielräume werden umfassend genutzt, um betroffenen Kunden schnell zu helfen.“

Gibt es viele Kunden, die beantragen, Tilgungen auszusetzen? Nickels: „Als Sofortmaßnahme haben wir unseren Kunden schnell und unbürokratisch Tilgungsaussetzungen für bestehende Darlehen angeboten, die sich unmittelbar und positiv auf die Liquiditätslage auswirken. Im ersten Schritt war dies sehr hilfreich. Da zunächst nicht bekannt war, wie staatliche Hilfe aussehen könnte, haben wir den Unternehmen, die von der Corona-Krise betroffen sind, ohne großen bürokratischen Aufwand mit erweiterten oder neuen Kreditlinien zusätzliche Liquiditätsspielräume ermöglicht. Damit konnten fällige Zahlungsverpflichtungen erfüllt werden. Hier sind insbesondere anstehende Lohnzahlungen an die Mitarbeiter zu erwähnen. Es geht jetzt darum, den kleinen und mittelständischen Betrieben im Eifelkreis schnell und mit so wenig bürokratischem Aufwand wie möglich beizustehen. Auch wenn es ein hohes Interesse an Förderkrediten gibt, viele stützen sich vor allem auf direkte Leistungen der Sparkasse. Sie helfen schnell und unmittelbar über die nächsten Wochen. Denn nicht alle Kunden können oder wollen sich in der aktuellen Situation neu verschulden. Von daher ist das erste Mittel der Wahl für viele Kunden erst mal eine Reduzierung der laufenden Belastungen.“

Gibt es auch Unternehmen, die Hilfe bräuchten, aber durch die

Förderrichtlinien fallen?

Bermes: „Zinsgünstige Kredite und auch Haftungsfreistellungen für die Hausbanken sind ein gutes Instrument zur Unterstützung. Unternehmen, die aufgrund ihrer individuellen Situation Schwierigkeiten bei Kreditrückzahlungen zu erwarten haben, benötigen allerdings weitere staatliche Förderungen. Die kreditwirtschaftlichen Verbände und auch die Kammern setzen sich aktuell für zusätzliche Programme ein.

Wir denken hier im Besonderen an die sogenannten Sanierungskunden der Kreditinstitute, die nach wirtschaftlichen Problemen gerade wieder auf dem Weg der Besserung waren. Wegen ihres Bonitätsstatus Stand Ende 2019 gibt es für diese Unternehmen derzeit keine Hilfsprogramme. Genau diese Voraussetzung ist aber von der KfW vorgegeben: Unternehmen müssen in der Lage sein, in fünf bis zehn Jahren den Kredit zurückzuzahlen. Damit sind zum Teil gerade solche Unternehmen von der Förderung nicht erfasst, die sie aktuell am dringendsten benötigen.“

Müsste am Antragsverfahren nachgebessert werden?

Bermes: „Das, was wir derzeit erleben, ist ohne Beispiel. Je länger die Krise anhält, desto mehr Unternehmen werden direkt oder indirekt davon betroffen sein. Und, auch wenn seit Anfang der Woche wieder ein Stück Normalität in den Alltag zurückkehren soll, wir stehen erst ganz am Anfang. Umso mehr kommt es jetzt darauf an, jedes Hilfsprogramm und jede Entwicklung genau zu analysieren und auf Fehlentwicklungen schnell zu reagieren. Die ersten KfW-Hilfsprogramme waren in der Konditionsgestaltung, insbesondere durch die kurze Laufzeit von fünf Jahren nicht zielführend, da die Tilgungsleistungen viele Unternehmen in den Folgejahren zu stark belasten und damit überfordern. Die Programme wurden aber permanent an die Erfahrungen und die Bedürfnisse angepasst und mit dem neu gestarteten KfW-Schnellkredit ist nun eine Laufzeit von bis zu zehn Jahren möglich. Außerdem übernimmt die KfW bei dem Schnellkredit 100 Prozent der Haftung für den Fall, dass der Kreditnehmer seine Verpflichtungen nicht erfüllen kann.

Es ist nachvollziehbar, dass Kreditprüfungen für einen Unternehmer, der schnell Geld braucht, nie schnell genug gehen können. Aber bitte: Haben Sie auch Verständnis für die Kreditinstitute. Für Ihre Hausbank ebenso wie für die Förderbank. Alle arbeiten in dieser besonderen Situation mit Hochdruck. Auch wenn es dem ein oder anderen gefühlt zu lange gedauert hat, die Politik hat in einer noch nie dagewesenen Schnelligkeit reagiert und in Rekordzeit wirksame Hilfestellungen für die Unternehmen des Mittelstandes geschaffen.

Kommen die Eifeler Betriebe durch die Corona-Krise?

Nickels: „Wir dürfen nicht verkennen, die vergangenen Jahre waren von einem nachhaltigen wirtschaftlichen Aufschwung geprägt. Wir hatten zwölf Jahre in Folge ein Wirtschaftswachstum. Von daher muss man unterscheiden: Viele Unternehmen konnten ihre Rücklagen stärken und damit Eigenkapital aufbauen. Diese Unternehmen werden zwar mit einer deutlich höheren Verschuldung aus der Krise gehen und diese über Jahre abtragen müssen. Aber sie können sie schultern.

Viel ungewisser sieht es in den Branchen aus, die vom laufenden Umsatz leben, etwa die Hotellerie und Gastronomie, die Touristik, die Event- und Veranstaltungsbranche. Auch der Einzelhandel steht vor großen Herausforderungen. Inwieweit die einzelnen Unternehmen diese Krisenzeit mit derzeit in der Höhe nicht absehbaren Einnahmeausfällen überstehen werden, kann heute noch nicht abschließend beurteilt werden. Wir als Kreissparkasse Bitburg-Prüm tun alles was möglich ist, um unseren Kunden und unserer Region durch die Krise zu helfen.“

Wovon wird es maßgeblich abhängen, ob die hiesigen Firmen es schaffen?

Nickels: „Kredite, so zinsgünstig sie auch sein mögen, sind keine Geschenke. Spätestens nach zehn Jahren sind auch die aktuellen Förderkredite zurückzuzahlen. Auch wenn das Liquiditätsproblem erst einmal gelöst ist, sind neue Kredite kein Allheilmittel. Wenn Unternehmen längere Zeit keine Geschäfte machen dürfen, führt dies letztlich zur bilanziellen Überschuldung. Dort, wo längere Zeit behördliche Verbote gelten, sollte stärker über direkte Zuschüsse und Subventionierungen nachgedacht werden. Gerade für diejenigen Branchen, die noch über Monate hinaus nicht oder kaum geschäftlich tätig sein können, brauchen wir ein zusätzliches Überlebensprogramm. Denn mit marktwirtschaftlichen Lösungen und Krediten allein kann man bei fortdauernden drastischen Einschränkungen solche Wirtschaftsbereiche nicht durch die Krise bringen. Hilfreich könnten hier Steuerstundungen oder die derzeit diskutierte Reduzierung der Mehrwertsteuer sein. Je länger die Corona-Krise anhält, desto mehr Unternehmen werden direkt oder indirekt davon betroffen sein.“

Sollten mehr Kredite aufgenommen werden, ist das für euch als Bank doch positiv wegen des Geschäftswachstums – oder bedeutet das auch ein höheres Risiko?

Bermes: „Die gute wirtschaftliche Basis der vergangenen Jahre bedeutete für die Unternehmen ein nachhaltiges Ertragswachstum. So blieb die Anzahl von Unternehmen, die in wirtschaftliche und finanzielle Schwierigkeiten geraten sind und insolvent wurden, die Ausnahmen. Dies hat sich auch positiv auf die Entwicklung der Risikovorsorge der finanzierenden Kreditinstitute ausgewirkt. Dieses positive Gesamtszenario wird sich durch die Corona-Krise nachhaltig verändern.

Der Einbruch der Wirtschaft, die in weiten Teilen praktisch zum Stillstand gekommen ist, wird sich mittelfristig auf weitere Branchen auswirken. In der Folge müssen die Kreditinstitute mit Kreditausfällen und der Notwendigkeit zur Bildung entsprechend hoher Rückstellungen rechnen.