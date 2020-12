Beruf : Kreissparkasse verabschiedet Mitarbeiter

Von links: Anna Ballmann, Karla Faber, Ingolf Bermes, Vorsitzender des Vorstands, Personalratsvorsitzende Andrea Kleis, Regionalbereichsleiter Peter Fabry, Vorstandsmitglied Rainer Nickels, Dieter Kohnen, Gerd Jacoby und Personalleiter Stefan Krämer. Foto: Kreissparkasse Bitburg-Prüm Foto: Kreissparkasse Bitburg-Prüm

Bitburg (red) In einer Feierstunde hat die Kreissparkasse Bitburg-­Prüm vier Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in den Ruhestand verabschiedet. In der Filialdirektion Prüm war Anna Ballmann seit 1982 vertraute Ansprechpartnerin im Service.

