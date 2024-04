Ausbauprogramm Buckelpiste adé: So investiert der Eifelkreis in seine Straßen

Nach dem Winter sieht man sie wieder, die Mitarbeiter der Straßenmeistereien, die provisorisch die Löcher stopfen, die der Frost in den Asphalt gerissen hat. Doch das reicht natürlich nicht bei den Straßen, die einen dringenden Sanierungsbedarf haben. So wie zum Beispiel die Ortsdurchfahrten in Lichtenborn oder Eulenbruch (Verbandsgemeinde Arzfeld), die schon ziemlich stark beschädigt sind. Die gute Nachricht ist: Sie haben es ins Kreisstraßeninvestitionsprogramm geschafft und werden in den kommenden Jahren saniert.