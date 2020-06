SPD und FDP kritisieren Verwaltung, CDU springt Landrat bei : Kreistag Bitburg-Prüm streitet über Verschuldung

Bitburg-Prüm Die Debatten um den bereits verabschiedeten Doppelhaushalt des Eifelkreises gehen weiter — SPD und FDP übten heftige Kritik am Zahlenwerk.

Eine Aussprache über die Haushaltsplanung hat in der Kreistagssitzung am Montag eine heftige Debatte ausgelöst. Nach Kritik der SPD- und FDP-Fraktion an hoher Neuverschuldung bezichtigten der Sozialdemokrat Nico Steinbach und Landrat Joachim Streit (FWG) sich gegenseitig der Lüge.