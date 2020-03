Corona-Virus : Kreisverwaltung Bitburg-Prüm bleibt vorerst für Besucher geschlossen

Bitburg Um die Ausbreitung des Corona-Virus zu verlangsamen und gleichzeitig den Dienstbetrieb des Kreises aufrechtzuerhalten, bleiben alle Dienstgebäude der Kreisverwaltung Bitburg ab dem Donnerstag, 19. März, bis auf Weiteres für den Publikumsverkehr geschlossen.

Die Mitarbeiter der Kreisverwaltung sind weiterhin telefonisch oder per E-Mail erreichbar. Entsprechende Kontaktdaten finden Sie unter www.bitburg-pruem.de oder unter Telefon 06561/15 0.

Die KFZ-Zulassungsstellen Bitburg und Prüm sind ebenfalls für den Publikumsverkehr geschlossen. Nicht aufschiebbare Zulassungsvorgänge sollen über Zulassungsdienste vorgenommen werden. Unter anderem bietet der TÜV Rheinland Plus, Mötscher Straße in Bitburg, einen solchen Service an.