Landwirtschaft : Pflegeumbruch möglich ohne Genehmigung

Bitburg-Prüm (red) Durch die Extremwetterereignisse im Juli ist das Dauergrünland teilweise durch Sand, Schlamm und weitere Stoffe kontaminiert. Wie die Kreisverwaltung Bitburg-Prüm mitteilt, können betroffene Unternehmen Abhilfe durch einen Pflegeumbruch mit Neueinsaat vornehmen.

Anzeige per E-Mail an landwirtschaft@bitburg-pruem.de oder per Fax an 06561/151001. Auskunft erteilen Tim Dambly (06561/152180) und Helmut Becker (-81).