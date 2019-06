HEIMAT : Kreisverwaltung sucht Autoren

Bitburg/Prüm (red) Für die kommende Ausgabe des Heimatkalenders Bitburg-Prüm sucht die Redaktion Beiträge, bevorzugt mit Bildern. Die Texte sollten einen Bezug zum Eifelkreis haben – ob aus dem Bereich Kultur, Geschichte, Natur oder dem aktuellen Zeitgeschehen.

Wer mitmachen möchte, kann seinen Beitrag bis zum 1. August einreichen an: Kreisverwaltung Bitburg-Prüm, Trierer Straße 1, 54634 Bitburg oder per Mail an dondelinger.ansgar@bitburg-pruem.de Weitere Informationen gibt es in der Verwaltung unter Telefon 06561/15-2111.