Denkmalpflege : Stahler stellen Kreuz wieder auf

Egon Geisen hat mit großer Sorgfalt und Liebe zum Detail in vielen freiwilligen Arbeitsstunden dieses Brückenkreuz in Bitburg-Stahl restauriert. Foto: Willi Heyen

Bitburg (red) Egon Geisen hat mit großer Sorgfalt und Liebe zum Detail in vielen freiwilligen Arbeitsstunden das Brückenkreuz in der Oberweiser Straße in Bitburg-Stahl restauriert. Es erstrahlt nun in neuem Glanz.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken