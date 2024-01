Fichten fort, Kreisel hin? Schneifelkreuzung: Bürger fordert Kreisverkehr

Roth bei Prüm/Ormont · Die Kreuzung am Forsthaus Schneifel ist seit dem Baumschnitt an einer Ecke besser zu überblicken. Ein Kreisverkehr könnte sie weiter entschärfen – so schlägt es Edmund Mertens aus Roth bei Prüm vor. Wäre das machbar? Wir haben uns umgehört.

09.01.2024 , 09:58 Uhr

Erhöhte Aufmerksamkeit ist hier auf jeden Fall geboten: Die Kreuzung am Forsthaus Schneifel. Hinter dem gelben Hinweisschild: die Stelle, an der Bäume gefällt wurden. Foto: Fritz-Peter Linden

„Kleine, einfache Dinge bewirken viel“ – das sagt Edmund Mertens aus Roth bei Prüm. Er hat sich an unsere Zeitung gewandt, mit einer Forderung: Das kleine, einfache Ding, das er gern hätte, ist ein Kreisverkehr. Und zwar an einer Stelle, die Gefahren birgt: Die Kreuzung am Forsthaus Schneifel. Sie sei, sagt Mertens, „sehr unübersichtlich, es gab dort schon viele tödliche Unfälle“.