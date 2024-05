Straßenbau Ein neuer Kreisverkehr für Bitburg

Das Radverkehrskonzept der Stadt Bitburg ist in weiten Teilen umgesetzt. Neue Wege wurden markiert, Radstrecken modernisiert und Treppenanlagen zurückgebaut. Ein großes Projekt, das allerdings nur indirekt im Zusammenhang mit dem Radverkehrskonzept steht, lässt aber seit 2020 auf sich warten: der Kreisverkehr an der Kreuzung Am Zuckerborn/Wittlicher Straße (B257).