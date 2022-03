Nach russischer Invasion : Durch Bomben aufgewacht und dann geflohen – junge Ukrainer berichten vom Weg in die Eifel

Ukrainische Flüchtlinge gehen mit ihrem Gepäck an Fahrzeugen entlang, die am Grenzübergang stehen. Per Auto sind auch die fünf Ukrainer geflohen, die dem TV ihre Erlebnisse geschildert haben. Sie möchten anonym bleiben, deswegen zeigen wir ein Symbolbild. Foto: dpa/Sergei Grits

Bitburg/Prüm/Wittlich Eine Millionen Menschen haben seit der russischen Invasion die Ukraine verlassen. Unter ihnen auch drei Männer und zwei Frauen aus Odessa, die in der Nacht zum Montag in der Region angekommen sind. Von Deutschland aus wollen sie ihren Landsleuten helfen.

Am Morgen des 24. Februar wacht die Welt zu erschütternden Nachrichten auf. Russland ist in die Ukraine einmarschiert. Es ist Krieg, titeln manche Online-Medien. Die Nachrichten kennen nur ein Thema. Sondersendungen werden im Fernsehen angekündigt.

Zu diesem Zeitpunkt sind vier junge Ukrainer aus Odessa schon seit Stunden wach. Mitten in der Nacht sind sie aus dem Schlaf gerissen worden, von Bomben-Einschlägen nahe der Stadt. Einer der jungen Männer um drei Uhr, eine junge Frau um fünf Uhr morgens. Eingeschlafen ist sie danach nicht mehr. Der 24. Februar ist der erste Tag der russischen Invasion.

Für die vier jungen Erwachsenen ist es zugleich der letzte Tag in der Ukraine. Denn ihre Eltern, die sich kennen, beschließen: Die Kinder sollen fliehen. Alleine, nur eine der Mütter kann mitkommen. Denn in dem kleinen Auto, das zum Fluchtfahrzeug wird, haben nur fünf Menschen Platz. Und so packen die Ukrainer schnell ihre Sachen – mitnehmen können sie sowieso nicht viel, außer etwas zu essen und das, was sie am Leib tragen.

Während in Deutschland die ersten Solidaritätsbekundungen in den Sozialen Medien auftauchen, zwängen sich die drei Männer und zwei Frauen ins Auto. Sie fahren aus Odessa heraus, so schnell es geht Richtung Ausland. Ihre Familien müssen sie zurücklassen. An der Grenze warten sie einige Stunden, denn bereits an diesem ersten Vormittag des Kriegs fliehen viele Menschen. Die Grenzbeamten halten sie aber nicht lange auf, nur die Ausweise vorzeigen, dann werden die fünf durchgewunken. Einfach schnell raus, ist ihr Eindruck.

Vier Tage dauert die Reise in dem engen Auto. Denn nur einer der fünf Ukrainer, die zu Flüchtlingen geworden sind, hat einen Führerschein. Die deutsche Grenze können sie ebenfalls schnell passieren, zeigen nur Ausweise und Impfpässe vor. Keiner stellt Fragen. Weiter geht die Fahrt in Richtung Eifel. Denn dort wohnt die Schwägerin von einer der geflüchteten Frauen, sie ist selbst Ukrainerin. Schon vor Wochen hat sie zu ihrer Verwandten gesagt: „Wenn was ist, sofort zu mir“.

In der Nacht zum 28. Februar kommen die drei Männer und zwei Frauen schließlich an, schlafen die erste Nacht bei der Familie, dann organisiert ihnen die Eifelerin ein Ferienhaus. Es liegt idyllisch auf einem Höhenzug, inmitten der Natur. Die Sonne scheint, die Vögel zwitschern. Nur hin und wieder ist das Geräusch eines Autos zu hören. Alles ist ruhig, friedlich. Ein krasser Gegensatz zu den Nachrichten, die aus der Ukraine kommen. Die verfolgen die fünf Geflüchteten ununterbrochen. Schließlich sind ihre Familien noch in Odessa. Eltern, Großeltern, kleine Geschwister. Sie haben keine Chance mehr, zu fliehen.

Allgegenwärtig ist die Angst, dass den geliebten Menschen, die die fünf zurücklassen mussten, etwas passiert. Sie sind ständig in Kontakt mit Zuhause, schauen immer wieder aufs Handy. Sie haben einige soziale Kanäle abonniert, in denen Menschen aus der ganzen Ukraine Nachrichten posten. Darunter auch Videos aus den Kriegsgebieten.

Panzer, die durch Orte rollen. Menschen, die sich ihnen entgegenstellen, versuchen, sie aufzuhalten. Die sich mit bloßen Händen gegen den Stahl stemmen. Geschosse, die in einen Wohnblock einschlagen. Eine junge Mutter, die ihr zerstörtes Hochhaus-Appartement filmt. Explosionen auf einer Wiese, das Bild verwackelt, die Kamera wendet sich zum Boden. Derjenige, der filmt, scheint wegzulaufen. Dann wird der Bildschirm schwarz.

Mit diesen Szenen im Kopf und den Gedanken an ihre Familien können die fünf Flüchtlinge nicht einfach nichts tun. Gemeinsam mit dem Ehepaar aus der Eifel, das sich um sie kümmert, wollen sie von Deutschland aus helfen. Sie sammeln Lebensmittel, Medikamente, medizinische Ausrüstung, Zelte, Schlafsäcke, feste Stiefel, wetter- und wasserfeste Jacken, Hygieneartikel, vor allem Windeln für Kinder und auch für Senioren. Die Hilfsbereitschaft ist groß, aber sie brauchen noch Fahrzeuge, um die Güter an die Grenze zu bringen, und Fahrer. Auf dem Rückweg nach Deutschland wollen sie Flüchtlinge mitnehmen.