Regionalgeschichte Eifeler stellen sich Soldaten entgegen: Von einem Krieg, der keine Stunde dauerte

Arzfeld · Vor 225 Jahren, am 30. Oktober 1798, gab es in Arzfeld einen Aufstand von Bauern gegen Napoleons Armee. An diesen sogenannten „Klöppelkrieg“ erinnern heute Denkmäler in Deutschland, Luxemburg und Belgien.

24.10.2023, 15:00 Uhr

Diese Gedenktafel in Arzfeld im Eifelkreis Bitburg-Prüm erinnert an das Geschehen im Oktober 1798. Foto: Alois Mayer/Wikipedia/Bubo bubo

Von Alois Mayer

Kriege dauern stets zu lange. Ob es 30 Jahre sind oder ein Tag, wie kürzlich im Konflikt um das Gebiet Bergkarabach im Kaukasus am 19. September. Vor genau 225 Jahren ereignete sich ein Krieg, der keine Stunde dauerte. Das Weltgeschehen nahm keine Notiz von ihm, aber mit ihm waren folgenschwere Ereignisse verbunden, die die West­eifel erschütterten. Die lokale Geschichtsschreibung benennt ihn mit dem Begriff „Klöppelkrieg“. 1798 führte er in Arzfeld zu tragischen kriegerischen Auseinandersetzungen, und in Luxemburg wird er bis heute als historisches Ereignis von nationaler Bedeutung gesehen.