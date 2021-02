Kostenpflichtiger Inhalt: Zweiter Weltkrieg : Kriegsende in der Westeifel: Hobbyhistoriker findet historisches Foto

US-Corporal Joseph Lantiz steckt am 24. Februar 1945 die Flagge der Vereinigten Staaten von Amerika in die Halterung des Amtsgebäudes in Daleiden. Foto: Dieter Thommes/J W Lapine

Daleiden Heute vor 76 Jahren, am 24. Februar 1945, hisste ein US-Corporal die amerikanische Flagge am Amtsgebäude in Daleiden. Ein Foto dokumentiert den Moment, mit dem der Zweite Weltkrieg in der Westeifel praktisch endete. Walter Ewertz vom Geschichtsverein Prümer Land kennt noch mehr Fakten zum Kriegsende in der Region.