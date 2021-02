Kostenpflichtiger Inhalt: Kriminalitätsstatistik : Das Polizeijahr 2020 in der Eifel – Weniger Diebstähle, mehr aufgeklärte Fälle

In Coronazeiten haben es Wohnungseinbrecher schwerer. Das zeigt auch die aktuelle Statistik. Foto: dpa Foto: dpa/Philipp von Ditfurth

Eifelkreis/Vulkaneifelkreis Corona hat in vielen wirtschaftlichen Bereichen zu Einbußen geführt. Offenbar liefen auch die Geschäfte für Diebe schlecht. Denn wie aus den Kriminalstatistiken der Polizeiinspektionen Bitburg, Prüm und Daun für das Jahr 2020 hervorgeht, sind in diesem Bereich die Fallzahlen zurückgegangen. Dennoch gibt es Unterschiede in den einzelnen Bereichen.