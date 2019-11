Adventsstimmung im Schaufenster : Adventliche Krippen im Fenster der TV-Redaktion in Prüm

Adventliche Krippen im Fenster der TV-Redaktion in Prüm

Jörg Hansen baut im Schaufenster des Trierischen Volksfreunds in Prüm ein Diorama auf. Foto: TV/Stefanie Glandien

Prüm (sn) Während leuchtende Sterne und geschmückte Tannenbäume in Prüm auf den Advent einstimmen, hat Krippenbauer Jörg Hansen die Schaufenster des Trierischen Volksfreunds in der Hahnstraße wieder weihnachtlich hergerichtet.

Diesmal gibt es eine Schneekrippe als Diorama zu sehen. Ein Diorama ist eine Art Kastenkrippe oder in die Tiefe gebauter Schaukasten. „Vor allem in Italien und Spanien sind diese Krippenformen sehr beliebt“, weiß Hansen, der auch Mitglied im Verband der Krippenfreunde Belgiens ist. Rund 40 Stunden hat der Prümer an der Schneekrippe gearbeitet. Diese kann noch bis zum 6. Januar bewundert werden. Foto: Stefanie Glandien