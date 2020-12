Advent : Gransdorfer pflegen Krippen­tradition

Die Krippe in der Gransdorfer Kirche St. Apollonia. Foto: Klaus Burbach Foto: Klaus Burbach

Gransdorf (red) In Gransdorf gibt es eine alte Krippen­bau­tradition. In den 1920er Jahren entstand in der Pfarr­kirche des Eifelorts eine Krippe, die einen großen Teil des Altarraums einnimmt. In der jüngeren Zeit gab es auch gut besuchte Ausstellungen.

