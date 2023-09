Kritik an der Linienführung Bessere Busanbindung für Lambertsberg – warum Anwohner das kritisch sehen

Andere Gemeinden sind bestimmt neidisch, wenn sie das hier lesen: Seitdem der Verkehrsverbund Region Trier (VRT) mit einem Mehrangebot an Buslinien und Rufbussen sein neues Liniennetz umgesetzt hat, gibt es in Lambertsberg viel mehr Busverkehr als vorher. Laut VRT kann man werktags 17 Mal mit dem Bus in Richtung Osten und 14 Mal in Richtung Westen fahren.