Corona-Pandemie : Kritischer Inzidenzwert im Eifelkreis überschritten - Weiterer Anstieg an Neuinfektionen erwartet - Maßnahmen ab Montag angekündigt

Foto: dpa/Robert Michael

Bitburg/Daun/Bernkastel-Wittlich Nach dem erneuten Anstieg der Infektionszahlen wird der Eifelkreis Bitburg-Prüm ab Montag weitergehende Maßnahmen zur Eindämmung der derzeitigen Infektionslage ergreifen. Das wurde am Samstagnachmittag bekannt. Ab sofort empfieht der Kreis unter anderem, dauerhaft die Maske bei Begegnungen mit Personengruppen zu tragen. Auch in anderen Teilen der Region gibt es mehrere Neuinfektionen. Die Details im Überblick.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von (red)

26 neue Fälle an Corona-Infizierten sind am Samstag im Eifelkreis gemeldet worden. Die Summe der aktuell an Sars-CoV-2 infizierten Personen liege nun bei 65, unter Berücksichtigung von am Samstag als genesen gemeldeten neun Personen. Der Kreis hat damit den kritischen Inzidenzwert von 50 Neuinfekionen je 100.000 Einwohnern binnen sieben Tagen überschritten. Seit Donnerstag verzeichnet er einen deutlichen Anstieg der Infektionszahlen. Am Freitagnachmittag galten 47 Menschen im Eifelkreis als aktuell infiziert.

Die Kreisverwaltung wird darauf mit Einschränkungen reagieren: In Absprache mit dem zuständigen Ministerium werden ab diesem Montag weitergehende Maßnahmen zur Eindämmung der Infektionslage für den Landkreis ergriffen. Details wurden nicht genannt, aber am Vormittag hatte der Kreis bereits mögliche Maßnahmen wie die Erweiterung der Maskenpflicht, Reduzierung erlaubter Veranstaltungsgrößen oder das Verbot von Kontaktsport genannt. Die Sichtungsstelle in Bitburg wurde nach Aussage des DRK-Kreisverbands am Samstag von mehreren hundert Personen besucht, so die Kreisverwaltung. Nach Auswertung all dieser zahlreicher Testergebnisse ist in den kommenden Tagen ein weiterer Infektionsanstieg zu erwarten.

Tatsächlich empfiehlt der Eifelkreis seinen Bewohnern ab sofort, folgende Maßnahmen umzusetzen:

Lesen Sie auch Gesundheit : Liveblog zum Coronavirus - Alle wichtigen Informationen zur Pandemie

Für den Aufenthalt im öffentlichen Raum wird bei Begegnungen mit Personengruppen das dauerhafte Tragen einer Alltagsmaske empfohlen.

Darüber hinaus wird für private Anlässe eine Maximalzahl von zehn Teilnehmern aus bis zu zwei Haushalten empfohlen.

Mit Nachdruck fordert die Kreisverwaltung insbesondere jüngere Bürger dazu auf, diese Empfehlungen zu beachten, um sich und ältere Menschen zu schützen. Die Ordnungskräfte sind dazu aufgefordert, die Einhaltung der gültigen Regeln ab sofort verstärkt zu überprüfen. Für Verstöße können Bußgelder verhängt werden.

Personen, die eine einschlägige Symptomatik aufweisen sowie Personen, die größere Veranstaltungen besucht haben, sollten ihre Kontakte vorübergehend einschränken.

Da ein weiterer Infektionsanstieg zu erwarten sei, rät die Kreisverwaltung des Eifelkreises weiterhin dringend dazu, große Personengruppen zu meiden bzw. sich dauerhaft mit einer Alltagsmaske zu schützen. Arbeitgeber werden, auch im eigenen Interesse, darum gebeten, Rücksicht zu zeigen, wenn einzelne Mitarbeiter aufgrund von Symptomen kurzzeitig zur Abklärung zuhause bleiben möchten.

Die Sichtungsstelle in der Wankelstraße in Bitburg (Gewerbegebiet Auf Merlick) ist am Sonntag von 10 bis 18 Uhr geöffnet. Betroffene Bürger können sich bei wichtigen Anliegen am Wochenende an das Gesundheitsamt der Kreisverwaltung unter Telefon 06561/15-3333 oder per E-Mail an coronafrage@bitburg-pruem.de wenden.

Mehrere Neuinfektionen verzeichnen am Samstag auch der Landkreis Vulkaneifel, die Stadt Trier und der Kreis Trier-Saarburg. In der Vulkaneifel sind fünf weitere bestätigte Neuinfektion mit SARS-CoV-2 gemeldet worden. Aktuell sind 15 Personen mit Wohnsitz im Landkreis an Covid-19 erkrankt.

Das Gesundheitsamt Trier-Saarburg meldet zwölf Neuinfektionen mit dem Corona-Virus - sieben aus der Stadt Trier und fünf aus dem Landkreis Trier-Saarburg. 71 Personen gelten aktuell als infiziert, 32 im Landkreis und 39 in der Stadt Trier. Drei Patienten befinden sich in stationärer Behandlung.