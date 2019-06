KUNST : Künstler engagieren sich gegen den Ausverkauf der Natur

Gehört auch zur Ausstellung „Kunst trifft Vulkan“: Manfred Ettens „Urteil der Nachwelt III“. Foto: Manfred Etten

Daun/Prüm Die Ausstellung „Kunst trifft Vulkan“ ist nun auch in Prüm zu sehen. Sie thematisiert den Abbau von Eifelvulkanen.

(utz) Lydia Schend hat als Kind noch am Dauner Fuchskopf gespielt. Nun, sagt sie, sei der Berg nicht mehr das, was er mal war. Der Grund ist der fortschreitende Gesteinsabbau, der nicht nur die Dauner Künstlerin beunruhigt. Daher hat sie auch das Projekt „Kunst trifft Vulkan“ maßgeblich mitorganisiert. Es entstand in Zusammenarbeit mit der Interessengemeinschaft (IG) Eifelvulkane, die sich gegen den weiteren Abbau von Gestein einsetzt.

Nun kommt die Wanderausstellung, die zum 200. Jubiläum des Kreises Vulkaneifel in einer Kooperation zwischen der Kreisverwaltung Vulkaneifel und der IG entstanden ist, nach Prüm ins Konvikt. Partner ist hier die Katholische Erwachsenenbildung Westeifel. Bereits in Daun, Hillesheim, Gerolstein, Weißenseifen und im Umweltministerium in Mainz waren die Kunstwerke zu sehen, die von der Auseinandersetzung mit dem Thema Vulkan zeugen.

EXTRA Infos zur Ausstellung Die Ausstellung „Kunst trifft Vulkan“ wird vom 18. Juni bis 18. Juli, jeweils 9 bis 17 Uhr, im Konvikt Prüm gezeigt. Die Vernissage ist am Dienstag, 18. Juni, um 17 Uhr. Musikalisch umrahmen wird Michael Frangen, Leiter der Kreismusikschule Vulkaneifel, selbst Teilnehmer der Ausstellung. Kuratorin ist Christiane Hamann/Kulturwerk Weißenseifen. Autorin Ute Bales liest am Sonntag, 30. Juni, um 17 Uhr aus „Die Vögel werden weniger“. Die Schau zeigt Arbeiten von Lydia Albersmann, Ute Bales, Manfred Etten, Bettina Even-Kiefer, Michael Frangen, Nadja Hornisch, Gisela Kannenberg, Beate Lamprecht, Cornelia Lenartz, Eddi Meier, Ralf Müller, Gabriele Nadimi, Lydia Schend, Alwine Schmiedkunz, Jutta Schulte-Gräfen, Trudy Wiebus und Stefanie Willms.

Doch Prüm ist für Schend nochmal etwas ganz Besonderes. Das hat vor allem zwei Gründe: Die Schau mit Malerei, Skulptur, Installationen, Videos, Texten und Fotografie hat sich gegenüber dem ursprünglichen Projekt stark verändert. „Drei Viertel neue Arbeiten sind dabei“, sagt Schend.

Zudem ist erstmals der Text der Schriftstellerin Ute Bales „Die Vögel werden weniger“ Bestandteil der Ausstellung, worin sie die Schönheit des Wöllersbergs, des Vulkanberges ihrer Kindheit, besingt – und seine großflächige Zerstörung beklagt. Zudem ist eine Lesung mit Bales geplant. Wie sie befassen sich viele Künstler und Autoren mit dem drohenden Ausverkauf der Landschaft – was Schend immer wieder begeistert und erstaunt. „Wir könnten die Ausstellung über Jahre zeigen. Es gibt so viele Künstler, die sich mit dem Thema befassen.“