Bildhauer-Symposium im Dreiländereck : Staubiger Endspurt im Ourtal

Endspurt bei den Bildhauern: In dieser Woche endet das Symposium in Welchenhausen, bis Freitag kann man den Künstlern noch zuschauen, am Samstag wird gefeiert. Foto: Fritz-Peter Linden

Lützkampen-Welchenhausen Fast vier Wochen lang haben die neun Künstler aus drei Ländern beim Symposium in Welchenhausen an ihren Skulpturen gearbeitet. Am Samstag steht die Abschlussfeier an.

(fpl) Ein dicker Brocken Arbeit liegt hinter ihnen, oft in sengender Sommerhitze – und noch sind sie nicht ganz fertig, die neun Künstler, die seit dreieinhalb Wochen in Welchenhausen das Bildhauer-Symposium bestreiten (der TV berichtete).

Foto: Fritz-Peter Linden

