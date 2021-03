Freizeit : Wohnzimmerkonzerte aus Scheune in Biersdorf und Beda-Haus in Bitburg

Wohnzimmerkonzerte aus Scheune in Biersdorf und Beda-Haus in Bitburg

Bitburg Der Kulturgemeinschaft Bitburg ging es nicht besser als anderen Kulturträgern. Durch Corona mussten viele Veranstaltungen, die für die nächsten Monate geplant sind, abgesagt oder auf ein späteres Datum verschoben werden.

Daher kam den Machern eine Idee: Warum nicht zu Onlinekonzerten einladen? Also plante man — mit Unterstützung der Dr.-Hanns-Simon-Stiftung — eine kleine digitale Konzert-Reihe unter dem Titel „Musik an de Stuuv“ mit heimischen Bands und Solokünstlern, die gerne bereit waren, wochenweise per Livestream viele an ihrer Musik teilhaben zu lassen. Und das kostenlos. Man braucht also für die Wohnzimmer-Konzerte nur einen Computer, Internet und ein bisschen Zeit zum Zuhören und Genießen.