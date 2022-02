Brauchtum im Netz : Frohsinn lässt sich nicht in Ketten legen – Kulturgemeinschaft Bitburg lädt zum Karneval ins Internet ein

Foto: TV/Kulturgemeinschaft Bitburg 7 Bilder Närrische Sonderausgabe von „Músik an da Stuuv“ geht zur Weiberfastnacht auf Youtube online

Bitburg Der Straßen- und Sitzungskarneval fällt aus, doch Narren in der Region werden nicht allein gelassen. Die Kulturgemeinschaft Bitburg veröffentlicht am Fetten Donnerstag um 11.11 Uhr ein närrisches Konzert in der Reihe „Músik an da Stuuv“.

Der Pandemie geht noch immer nicht die Luft aus, den Jecken und Karnevalisten aber auch nicht die Ideen. Zwar ist der Straßen- und Sitzungskarneval der Vereine weitestgehend abgesagt, die Kulturgemeinschaft Bitburg lässt die Narren aber nicht allein: Die im Frühjahr 2021 ins Leben gerufene Online-Konzertreihe der Kulturgemeinschaft Bitburg, „Músik an da Stuuv“, bekommt nämlich pünktlich zur Weiberfastnacht eine närrische Neuauflage. Sie wird am Fetten Donnerstag, 24. Februar, um 11.11 Uhr auf dem Youtube-Kanal der Kulturgemeinschaft Bitburg veröffentlicht.

Wer macht mit bei der närrischen „Músik an da Stuuv“?

Angeregt hat das Sonderprogramm die Bitburger Band Kamelle Kapelle. „Auf unsere Idee hin, hat die Kulturgemeinschaft Bitburg gemeinsam mit dem Videoteam von Bricc Productions in den vergangenen Wochen ein Online-Karnevalsformat produziert“, sagt Martin Bermes, Sänger der Kamelle Kapelle. Da pandemiebedingt Karneval auch in diesem Jahr ausfalle, habe die Band verschiedene Kollegen kontaktiert und konnte diese für das Online-Format begeistern. Mit dabei sind nun unter anderem neben der Kamelle Kapelle auch Erich and the Funky Moneyrollers, die Dompiraten, De Hofnarren, Firlefanz sowie Sylvia Nels und das Bitburger Prinzenpaar.

„Wir kamen auf die Idee, weil es ja die ‚Músik an da Stuuv‘-Reihe im vorigen Jahr schon mal gab“, sagt Bermes. Die Kulturgemeinschaft habe die wirklich gute Idee gehabt, Kulturschaffende mit dem einstündigen Format zu unterstützen, weil gerade Bands und Musikern in der Corona-Zeit ja im Grunde sämtliche Auftrittsmöglichkeiten weggebrochen seien. „Im Spätsommer sah es für uns eigentlich noch gut aus. Viele Vereine buchten und planten, unser Auftrittskalender war voll und dann kam im November die Welle und alles sah schon wieder anders aus“, sagt Bermes. Mitte Januar sei er im Gespräch mit dem Kamelle-Kapelle-Keyboarder Jan Paltzer auf die Idee gekommen, der Kulturgemeinschaft vorzuschlagen, ein „Músik an da Stuuv“-Karnevals-Programm auf die Beine zu stellen. „Jan arbeitet für die Produktionsfirma, die das im vorigen Jahr umsetzte. Die Kulturgemeinschaft fand die Idee gut.“ Nachdem die Finanzierung der Produktion abgesegnet worden ist, machte man sich gleich an die Arbeit und sprach befreundete Bands und Musiker an.

Wo und wann wurde gedreht?

„Der Zeitrahmen ist eng, aber wir bekamen gleich guten Zuspruch. An den ersten beiden Februar-Wochenenden wurde gedreht, aktuell läuft die Produktion“, sagt Bermes. Eine Stunde werde der Beitrag lang sein. „Die Hofnarren und die Dompiraten werden mit jeweils einem Song als Gastbeitrag dabei sein, die weiteren Bands haben wir an einem Ort ihrer Wahl oder im Proberaum besucht.“ Der Bitburger Karnevalsverein Freunde der Bütt sei ebenfalls mit Grußworten seines amtierenden Prinzenpaares mit von der Partie. „Den Sitzungspräsidenten Daniel Neises wiederum konnten wir als Moderator gewinnen. Er führt durch das einstündige Programm.“