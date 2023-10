Messen und Märkte Erfolgreicher 30. Schönecker Aktionstag präsentiert Kunst und Handwerk

Im Jahr 1993 gründete die Ortsgemeinde Schönecken zusammen mit der Galerie-Artothek Dogan den Kulturkreis. Seitdem bringt dieser Verein sowohl internationale als auch regionale Künstler in den Schönecker Flecken. Ganz nach dem Slogan „Kunst aufs Land und unter die Leute“ werden ihre Werke in vor allem historischen Gebäuden zugänglich gemacht. Die gesamte Ausstellungsreihe, unterteilt in vier Zeitfenster, hat aus Anlass der 30. Auflage bereits im Mai begonnen. „Kompass Europa: westwärts – großregional“, lautet der Titel. Insgesamt haben 27 Künstler teilgenommen – aus Lothringen, Luxemburg, Rheinland-Pfalz, dem Saarland und der Wallonie. Unterschiedliche Themenkomplexe wie zum Beispiel bildende Kunst, mittelalterliche Historie und landschaftliche Sehenswürdigkeiten wurden miteinander verbunden und in Einklang gebracht.