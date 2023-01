Kulturpass 2023 : 200 Euro für Kultur vom Staat: Wie könnte man die (in der Eifel) ausgeben?

Ob Kinobesuch in Prüm, Schallplatte von egal wo, Eifel-Krimi vom verstorbenen Jaques Berndorf oder Fußball-Anekdoten mit Arnd Zeigler: 200 Euro für Kultur in der Eifel auszugeben, fällt leicht. Foto: picture alliance / Jan Woitas/dp/Jan Woitas

Bitburg-Prüm Mit dem Kulturpass 2023 will der Bund jedem, der in diesem Jahr 18 wird, 200 Euro für Kultur zur Verfügung stellen. Schauen wir uns mal an, wie man diese ausgeben könnte - zum Beispiel in der Eifel.

Der Plan klingt gut. Sehr gut. Eigentlich gibt es nichts auszusetzen. Die Bundesregierung will jedem, der im Jahr 2023 18 Jahre alt wird, einen Gutschein über 200 Euro schenken. Damit soll dieser dann zwei Jahre lang die Kulturszene unterstützen können. „Kulturpass 2023“ nennt sich dieses Konzept, das im zweiten Quartal dieses Jahres starten soll. Zugegeben, einige Fragen sind noch offen. Umgesetzt werden soll die Idee über eine App, auf der das Guthaben vorhanden ist. Auch wenn noch unklar ist, wie genau das aussehen soll: Rumspinnen soll ja erlaubt sein. Also, Zeitreise. Noch einmal 18 sein. Wie könnte man diese 200 Euro sinnvoll ausgeben. (Fast) nur in der Eifel, denn einen Ausflug haben wir uns erlaubt.

Die Vielfalt der Möglichkeiten ist groß. Eigentlich geht, wenn man Kulturstaatssekretärin Claudia Roth glaubt, fast alles. Kinos, Theater, Konzerthäuser, Museen, Gedenkstätten, Kulturzentren, Parks und Schlösser oder Clubs – Beispiele, die von Roth selbst kommen. Einzige Einschränkung: Nur lokale Kulturanbieter. Große Verkaufsplattformen und Online-Versandhändler sind ausgeschlossen. Wäre ja auch zu einfach.

Kultur in der Eifel: Das ist möglich

Einfach ist es aber auch so. Dafür hat die Eifel zu viel zu bieten. Zum Beispiel musikalisch. We Rock Queen – Best Of Queen. Die Musik der (sorry, da muss jetzt mal bisschen persönliche Meinung rein) besten Band aller Zeiten, gespielt in der Stadthalle Bitburg am 27. Mai 2023. Mehr als ein netter Nebeneffekt: Mit den ersten 30 Euro unseres Guthabens, die wir für das Konzert ausgeben, unterstützen wir mit Frank Rohles, Marco Lehnertz und Co. Musiker aus der Eifel. Kulturschaffenden helfen, das soll auch laut Claudia Roth einer der Effekte sein, die durch den Kulturpass entstehen. Bleiben 170 Euro.

Auch mit in der Palette der Möglichkeiten: das Kino. Hat man ja während Corona auch zu wenig besucht, ging ja lange Zeit nicht. Und außerdem: Streamingdienste sind vom Kulturpass nicht gedeckt. Man muss also selbst raus aus dem Haus, rein in den Kinosessel. Damit es lokal bleibt, befindet sich dieser im Eifel Kino in Prüm. Zwei Filme sollten drin sein. Was für die Jugend, wir sind ja gerade 18 geworden. Hm. Hm. Ha! Felix Lobrecht! Den mögen die jungen Leute doch. Praktisch, am 2. März dieses Jahres erscheint der Film zu seinem Bestseller Sonne & Beton. Ein Streifen über das Aufwachsen von Jugendlichen in den Brennpunkten Berlins. Perfekt, sieht man ja noch was von Deutschland.

Und dann noch was Historisches. Oppenheimer, kommt am 20. Juli in die Kinos. Christopher Nolan verfilmt die Entwicklung der Atombombe im Zweiten Weltkrieg und damit das Leben des Atomphysikers Robert Oppenheimer. Starbesetzt mit Cillian Murphy, Emily Blunt, Robert Downey Jr. und Matt Damon. Könnte gut werden, nehmen wir mit. Kalkulieren wir für die beiden Filme jeweils einen Zehner, bleiben 150 Euro Rest.

Ein MUSS: ein Eifel-Krimi von Jaques Berndorf

Ein Geschäftsfeld, das vom Kulturpass besonders profitieren könnte, sind Buchhandlungen. Könnte vorkommen, dass ich der eine oder andere leseresistente Jugendliche ein Buch kauft (und es liest), wenn er es nicht bezahlen muss. Auch hier darf es, abgesehen von den Buchhandlungen in der Eifel, die wir unterstützen, gerne lokal sein. Einen der Eifel-Krimis von Jaques Berndorf sollte man dann doch schon mal gelesen haben. Fangen wir mit dem „Eifel-Blues“ an, veranschlagen dafür zehn Euro. 140 Flocken übrig.

Einen Jacques-Berndorf-Krimi sollte man als junger Eifeler schon mal gelesen haben, meint unser Autor. Foto: dpa/Harald Tittel

Aber wir wollen ja auch noch was lernen, wenn wir schon dabei sind. Also ab zu den Sachbüchern. „Allein gegen Hitler. Leben und Tat des Johann Georg Elser“ von Wolfgang Benz. Eines der wichtigsten Bücher des Jahres, meint der NDR. Die Biographie eines Schreiners, der schon im November 1939 ein Attentat auf Adolf Hitler plante. Ab unter den Arm, ab an die Kasse, kostet aktuell 27 Euro. Bleiben 113 Euro.

Regionale Künstler in der Eifel unterstützen

Ein absolutes Highlight, auch wenn noch nicht klar ist, ob es funktioniert: Tant Tilda gett 90. Äh, oder halt 91. Wie auch immer. Vergangenes Jahr überschlugen sich die Huldigungen für die Aufführungen der Musikrevue. Und man darf doch wohl träumen dürfen, oder? Noch mal Tant Tilda, das wäre was, wofür wir gerne einen Teil unseres Kulturbudgets ausgeben würden. Kostete vergangenes Jahr 17,25 Euro, darf dann bei der Neuauflage auch ruhig etwas teurer sein, sagen wir mal 23 Euro. Damit kommen wir auch immerhin auf einen runden Restbetrag von 90 Euro.

Ach, und wenn wir gerade dabei sind: All diese regionalen Künstler, die bei Tant Tilda mit dabei sind (und natürlich auch alle anderen) treten immer wieder in kleineren Clubs oder Locations auf. Sei es im Prümer Brauhaus oder sonst wo. Genau diese Leute brauchen die Kohle, genau die müssen wir unterstützen. So, jetzt aber weiter im Text!

Etwas, das besonders aufhorchen ließ (und besonders gefiel, Mensch, schon wieder persönliche Meinung): Im Kulturpass sollen auch Vinylplatten mit drin sein. Problem: Nur dann, wenn man sie lokal kauft. Amazon und Co. sind ja außen vor, sagt die Staatssekretärin. Kommen wir jetzt also zum kleinen Ausflug, es geht ins Saarland. Platten sollte man sowieso nicht im Internet kaufen. Dafür geht man in einen Laden an der Ecke, dessen Türen und Fenster mit Stickern vollgeklebt ist. Mit 18 sollte man den Geruch eines Plattenladens schon mal erlebt haben. Also, ab zu Humpty Records nach Saarbrücken. Wir haben zwei Bücher gekauft, da sollten auch zwei Platten drin sind. Welche? Wumpe. Wir geben uns 40 Euro Budget, bleiben 50 Euro.

Unser Reporter hat zusammengetragen, wofür man den Kulturpass alles nutzen könnte. Die Bandbreite ist groß – und abhängig vom persönlichen Geschmack. Foto: TV/Lambrecht, Jana

Was sich wohl, trotz Korruptionsskandalen und 100-Millionen-Euro-Transfers nie ändern wird: Viele junge Menschen lieben Fußball. Aber sie sollen den Fußball lieben, den man früher geliebt hat. Ehrlich und unperfekt. Mit all seinen Anekdoten und Legenden. Wenn jemand der Jugend diese nahebringen kann, dann ist es Arnd Zeigler. In der aktuellen Tour mit dem Titel „Hat schon Gelb!“ erzählt er in klassischer Zeigler-Manier mit Filmen und Anekdoten seinen eigenen Fußball-Werdegang. Mit diesem Programm kommt er am 17. Oktober 2023 in die Bitburger Stadthalle. Mit 35 Euro einer der teuersten Punkte unseres Plans – aber wir haben danach ja noch immer 15 Euro über.

Und die geben wir ganz klassisch aus. Im wahrsten Sinne des Wortes. „Klassik zum Kaffee“, Sonntag, 14. Mai 2023. Kammermusik mit Mitgliedern des Philharmonischen Orchesters des Theater Trier in der Bitburger Stadthalle. Thema: „Rund um Mozart“. Allein die kleine Chance, dass wir uns in klassische Musik verlieben, sind die letzten 15 Euro für das Ticket wert.

Der Plan klingt gut. Sehr gut. Könnte man so machen. Oder auch anders. Ganz anders. Muss ja jeder für sich selbst entscheiden.