Kunstausstellung : Vier Künstler und das Licht aus dem Norden

Schönecken Die nächste Schönecker Ausstellung im Kultursommer beginnt am letzten Junisonntag.

Der bereits 27. Schönecker Kunstparcours geht am Sonntag, 28. Juni, weiter mit einer neuen Ausstellung: Dann, so teilt der Kulturkreis Altes Amt mit, beginnt der zweite Teil der Reihe „Kompass Europa: Nordlichter“ im Kultursommer Rheinland-Pfalz.

Zwei Malerinnen stellen in den drei Räumen der Blauen Galerie (Berliner Straße 1) ihre Arbeiten aus: die Ostbelgierin Irene Kohnen und Trudy Wiebus aus Bruch. Irene Kohnens Hauptthema sei, schreibt der Kulturkreis, der Mensch, „den sie in freier, expressiver Malweise darstellt“. Der abstrakten Malerei von Trudy Wiebus wiederum „liegen Naturerlebnisse in skandinavischen Ländern, speziell in Norwegen, zugrunde“.