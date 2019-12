Bildung : Kulturwerk: Sicherer Umgang mit Motorsägen

Weißenseifen (red) Zwei Kurse für den Erwerb des sogenannten kleinen Motorsägenscheins bietet das Kulturwerk Weißenseifen am Samstag, 25. Januar, sowie am Samstag, 15. Februar, an. Vermittelt werden sollen Kenntnisse für das Zersägen von liegendem Holz, ausgenommen von Windbruch.

Gärtnermeisterin Friederike Jacobs spricht jeweils von 10 bis 13 Uhr über Motorsägenkunde und Sicherheitseinrichtungen und die Wartung der Geräte. Von 14 bis 17.30 Uhr wird geübt.