Veranstaltung Ein voller Erfolg: Sommerfest schließt die Kulturwerktage in Weißenseifen ab

Zwischen den Orten Mürlenbach und Wallersheim, mitten im dichten Eifelwald, liegt die Gemeinde Weißenseifen. Mächtige und teils mystisch anmutende Stein­skulpturen bilden hier eine Einheit mit der Natur. Bekannt wurde Weißenseifen durch verschiedene Künstler. Bereits in den 1950er Jahren entwickelte sich diese Künstlersiedlung, deren Aktivität von den 1960er Jahren an durch Albrecht Klauer-Simonis geprägt wurde. In den vergangenen Jahrzehnten waren es überwiegend Maler und Bildhauer, die sich dort niederließen und arbeiteten. Erstmals 1975 veranstalteten diese Künstler ein Symposion.