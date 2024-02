Bauernprotest Achtung, Konvoi: Sternfahrt am Montag nach Prüm

Prüm · Es geht weiter mit den Kundgebungen von Bauern und Unternehmern in der Eifel: Für Montag ist eine Versammlung in Prüm geplant. Die Teilnehmer rollen per Sternfahrt von vier Orten aus an. Die Polizei rät zu erhöhter Vorsicht auf den Straßen.

01.02.2024 , 11:25 Uhr

Sie versammeln sich wieder: Am Montag ist eine weitere Bauern-Kundgebung in Prüm. Foto: Fritz-Peter Linden

Von Fritz-Peter Linden Redakteur in der Eifel