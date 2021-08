Ausstellung : Kunstverein aus Wittlich als Aussteller bei der Bitburg Art

Einige Mitglieder präsentierten ihre Kunstwerke in Bitburg – sowohl Skulpturen und Malerei als auch Kunsthandwerk. Foto: Angelika Willmroth

Bitburg/Wittlich (red) Mitglieder des Vereins „Kunst an Hecken und Zäunen“ präsentierten als Partner der Veranstaltung Bitburg Art – eine Veranstaltung der Kulturgemeinschaft Bitburg in Kooperation mit Stefan Bohl, Overhead Gallery und Silke Aurora – ihre Kunstwerke in der Innenstadt von Bitburg.

Es wurden sowohl Skulpturen und Malerei als auch Kunsthandwerk ausgestellt. Die Bevölkerung nahm regen Anteil.

