Kultur : Künstler stellen in der Bitburger Innenstadt ihre Arbeiten in leeren Schaufenstern aus

Edmund Schmitt und seine Skulpturen , für die ihm der Besitzer eines leeren Ladenlokals das Schaufenster zur Verfügung gestellt hat. Foto: Uwe Hentschel

BITBURG/Röhl In Bitburgs Innenstadt stehen zahlreiche Ladenlokale leer. Zwei davon werden derzeit von Hobby-Künstlern zur Präsentation ihrer Werke genutzt. Nicht jeder Vermieter war für diese Idee zu begeistern.

Sieben Eigentümer hat Edmund Schmitt gefragt. Zwei davon haben schließlich die Schaufenster ihrer leerstehenden Ladenlokale zur Verfügung gestellt. Die anderen seien erst gar nicht weiter auf die Anfrage eingegangen oder aber hätten extreme Mieten verlangt, erklärt er. „Ich habe eigentlich gedacht, dass die Eigentümer begeistert sein werden – aber Pustekuchen“, sagt Schmitt. Einer der Besitzer einer Geschäftsimmobilie in der Fußgängerzone habe damit argumentiert, dass dadurch ja für potenzielle Mitinteressenten die freie Sicht durch das Schaufenster behindert werde, fügt er grinsend hinzu.

Dennoch ist der Rentner aus Röhl froh, dass er und zwei weitere Hobby-Künstler sowie die aus Köln stammende und in Wißmannsdorf lebende Malerin Ute Rossenbach-Gatermann nun die Möglichkeit haben, ihre Werke in der Bitburger Innenstadt auszustellen. Schmitt, der gelernter Zahntechniker ist, fertigt organisch geformte Skulpturen aus Holz an, die er im Schaufenster eines ehemaligen Elektroladens im Karenweg ausstellt.

Die Gemälde von Rossenbach-Gatermann stehen in einem Schaufenster in der Josef-Niederprüm-Straße. „Hier im Karenweg scheint tagsüber die Sonne zu stark, davon verblassen die Bilder“, erklärt Schmitt. In der Josef-Niederprüm-Straße hingegen sei die direkte Sonneneinstrahlung nicht so stark. Deswegen seien die Gemälde dort besser aufgehoben.

Vor gut zwei Wochen wurden die ersten Arbeiten platziert und zum Verkauf angeboten. Und wie der Rentner lachend einräumt, war die Resonanz bislang „gleich null“. Aber das mache nichts, sagt er. Bei seinem Trödelladen schräg gegenüber habe es auch mehr als ein Jahr gedauert, bis die Leute darauf aufmerksam geworden seien. Inzwischen kämen immer mehr Kunden.

Das Ladenlokal gehört zum Gebäude des Hotels Pleins und damit zu der Häuserzeile an der Ecke von Karenweg und Trierer Straße, die für den geplanten Bau der Bit-Galerie verschwinden soll.

Schmitt hat die Räume vor zweieinhalb Jahren für seinen Trödel kostenlos zur Verfügung gestellt bekommen. Kein Strom und keine Heizung. Dafür aber alles Mögliche an Krimskrams, den der Rentner auf Kommission verkauft. Im Winter ist es mitunter ungemütlich, doch Schmitt hat nach wie vor Spaß daran. „Und es ist doch auf jeden Fall besser, als die Läden einfach leer stehen zu lassen.“

Ähnlich wie Schmitt denken auch die Verantwortlichen des Kunstkreises Beda. Denn der Kunstkreis hat nicht nur kürzlich seine Jahresausstellung im Haus Beda in Bitburg eröffnet. In dem ehemaligen „Schelwat-Ladenfenstern“ neben dem Eingang zur Bauernmarkthalle in der Trierer Straße 48 und direkt neben der Kreissparkasse stellt sich alle zwei Monate ein Kunstkreis-­Beda-Mitglied vor.

Auch der Kunstkreis Beda nutzt ein leeres Ladenfenster, um Kunst zu zeigen, hier von Louise Langini aus Echternach. Foto: tv/Louise Langini aus Echternach