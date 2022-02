Kunst : Kunst im Leerstand: Margret Kutsch zeigt ihre Werke

Bitburg Der Kunstkreis Beda weist auf die gegenständliche Kunst ihres Mitglieds hin, die in der Trierer Straße 48 in Bitburg zu sehen ist.

(red) Der Kunstkreis Beda in Bitburg präsentiert in regelmäßigen Abständen Arbeiten seiner Mitglieder in „Einzelausstellungen“ im Leerstand in der Trierer Straße 48 in Bitburg. Noch bis zum 25. März sind dort Werke von Margret Kutsch aus Prüm zu sehen, die seit über 30 Jahren als Malerin aktiv ist – mit unterschiedlichen Stilrichtungen, heißt es in einer Pressemitteilung des Kunstkreises.