Auf der Schneifel brummt’s: Erneut Markttreiben in Bleialf

Markt in Bleialf

Mittags öffnet dann auch das Bleialfer Gewerbe seine Pforten. Handwerksbetriebe laden auf ihre Firmengelände ein. Kulinarisch ist für jeden etwas dabei, vom Erbseneintopf bis zum Wildbret. Der Musikverein stellt den jungen Besuchern seine Instrumente vor, ein Clown unterhält den Nachwuchs.

Parallel läuft im Gemeindehaus eine Ausstellung über „160 Jahre Postgeschichte in der Pfarrgemeinde Bleialf“. Die Ausstellung ist bereits am Samstag in der Zeit von 10.30 bis 18 Uhr geöffnet.