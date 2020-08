Kunst und Krempel: Viel zu erleben auf Schloss Malberg : Kunst und Krempel, oben und unten

MALBERG (rh) Welch passender Ort: Das Auktionshaus Miltenberg hatte sich am Sonntag Schloss Malberg ausgesucht, um dort etliche Exponate von Kunst und Krempel zu sichten. Ramon Bamberger (Mitte) und seine Kollegen begutachteten alles, was die Besucher dabei hatten.

So wechselten etliche Gegenstände ihre Besitzer. Heinrich Spenner (links) und Tochter Jennifer (rechts) verkauften am Ende ein Bild an den Auktionator. „Das ist nicht unser bevorzugter Kunststil und auch zu groß“ sagte Spenner und freute sich über den Verkauf.