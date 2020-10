Kultur in der Eifel : Kunst in Corona-Zeiten: Leise und ohne Trubel in Pronsfeld

Pronsfeld Den Stillstand während der Pandemie thematisiert eine Ausstellung in der Galerie „Alte Post“ in Pronsfeld. Unter dem Titel „Alles schläft“ gibt es Werke dreier Künstlerinnen zu sehen.

Auch in Zeiten der Pandemie gibt es in der „Alten Post“ in Pronsfeld wieder etwas zu entdecken. In Anlehnung zum gefühlten „corona-bedingten Stillstand der Welt“, wie Galeriebesitzerin Mechthild Waxweiler sagt, hat sie eine neue Ausstellung mit dem Titel „Alles schläft“ zusammengestellt.

Das Thema Stillstand haben die drei Frauen in die Welt der Märchen transportiert. Und schon, wenn man die „Alte Post“ betritt, erwartet den Besucher eine Überraschung, die aber an dieser Stelle nicht verraten werden soll. Während draußen die Lastwagen und vielen Autos, die gerade wegen einer durch eine Baustelle bedingten Umleitung durch den Ort rumpeln, noch ordentlich Krach verursachen, ist es in der Galerie tatsächlich ganz still. So wie in Dornröschens Schloss scheint auch in der Galerie alles in einen tiefen Schlaf gefallen zu sein.