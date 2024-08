Ausstellungen Spaziergang zu neuen Kunstwerken

Die vierte Etappe im Schönecker Kunstparcours wird am Sonntag, 25. August, eröffnet und endet am Samstag, 21. September. Dann wechseln wieder die Aussteller in der Kultursommer-Reihe „Kompass Europa: Sterne des Südens“. An diesem Sonntag sind die im Ort verteilten Kunststationen von 14 Uhr bis 17 Uhr geöffnet, an allen anderen Tagen nur nach Vereinbarung mit Hilda Dogan, Telefon: 06553/3389. Der Eintritt ist wie immer frei.