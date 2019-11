Unternehmen in der Eifel : In Speicher ist immer Bronzezeit

Heiß geht es her beim Guss. Die geschmolzene Bronze hat 1240 Grad und wird in die Formen gegossen, und das muss schnell gehen, damit sie nicht erkaltet. Foto: Tv/Maria Adrian

Speicher Die Freiherr-vom-Stein-Plaketten werden von der Kunstgießerei Plein gefertigt. Die langlebigen Produkte aus der Töpferstadt finden sich in ganz Europa. Zurzeit präsentiert sich das Unternehmen auf einer Messe in Paris.

Bei der Verleihung der Freiherr-vom-Stein-Plakette in Mainz haben die Geehrten aus dem Eifelkreis dem Innenminister Roger Lewentz mal erzählt, wo die bronzene Plakette eigentlich hergestellt wird – nämlich in der Eifel, genauer gesagt in der Töpferstadt Speicher. Und noch genauer im Werk 2 der Kunstgießerei Plein in der Weiherheide 1 bis 7.

Da es in Rheinland-Pfalz nur ein solch hochspezialisiertes Unternehmen gibt, liegt es auch nahe, dass der Auftrag des Landes einst in die Töpferstadt vergeben wurde. In Speicher kann man nämlich auch mit Bronze umgehen.

Das Unternehmen von Geschäftsführer Heinz Plein, der es zusammen mit seiner Frau Karin leitet, hat sich 1989 an dem neuen Standort im Industriegebiet angesiedelt. Dort befindet sich auch das Verwaltungsgebäude, dass 2017 fertiggestellt wurde. „Im Januar wird in Werk 2 noch einmal angebaut und dann ist alles fertig“, wie Heinz Plein berichtet. Werk 1 in der Bahnhofstraße soll langfristig aufgegeben werden. Der gelernte Maschinenbauingenieur ist insgesamt 39 Jahre an den beiden Standorten tätig.

Die Geschichte der Kunstgießerei reicht bis 1850 zurück und hat – wie sollte es in Speicher auch anders sein – ihre Wurzeln in der Keramiktradition. Die Produktpalette hat sich von Zeit Zeit verändert und erweitert. Das Hauptgeschäftsfeld liegt laut Heinz Plein in der Grabmalkunst. In Werk 2 werden Kunst und Kunsthandwerk aus Bronze, Messing, Aluminium und Edelstahl gefertigt. Die äußerst langlebigen Produkte der Kunstgießerei finden ihren Absatz aber nicht nur in Rheinland-Pfalz, sondern mittlerweile in ganz Europa, und auch mitunter darüber hinaus. Ein Drittel geht laut Plein in den Export.

An vielen öffentlichen Plätzen sind Bronzeskulpturen aufgestellt, die in Speicher entstanden sind. In Aachen ist eine Bronzeplatte mit dem Grundriss des Aachener Doms zu sehen, der in der Kunstgießerei Plein Speicher gefertigt wurde, in Trier ist das Mini-Modell der Stadt am Kornmarkt zu sehen auch „Made in Speicher“. Ein Löwenanteil des Geschäfts machen Blumenvasen, Grabplatten und Gedenktafeln aus.

Auch die metallenen Buchstaben auf Grabsteinen werden bei der Firma Plein hergestellt und das in unvorstellbar hoher Zahl: „Wie halten dreieinhalb bis fünf Millionen Buchstaben vor“, erzählt Geschäftsführer Plein. Bei der Produktion kommen sowohl die traditionellen Kunsthandwerkstechniken und Handarbeit zum Einsatz als auch moderne Technologien wie 3 D-Drucker , computergesteuerte Modellierung, Wasserstrahlschneiden und hochmoderne Fräsen und eine Laserschneidanlage. Auch Restaurierung und Kunst am Bau gehören zum Portfolio ebenso die Gestaltung öffentlicher Plätze und die Umsetzung von Auftragsarbeiten. Auf dem vier Hektar großen Firmengelände, das gut gegen Diebstahl gesichert ist, arbeiten etwa 100 Mitarbeiter in den verschiedenen Abteilungen.

Seit Juli diesen Jahres gehört auch Ayline Schwarz aus Speicher zum Unternehmen. Die 31-jährige Betriebswirtin ist für Marketing und Social Media zuständig. Sie arbeitet an der neuen Internetseite, die demnächst das Unternehmen präsentieren soll. Und andere Mitarbeiter sind zurzeit in Paris, um die Produkte der Firma auf der Messe „Funéraire Paris 2019“ zu zeigen, einer internationalen Messe für Bestattungskunst, die noch bis Freitag dauert.

„Die Hauptmesse für uns ist die Stone+tec in Nürnberg, die alle zwei Jahre stattfindet“, sagt der 64-jährige Firmenchef. Dabei handelt es sich ebenfalls um eine internationale Fachmesse für Naturstein und Steintechnologie, die in erster Linie von Steinmetzen besucht wird. Die Kunstgießerei ist dort Mitaussteller und präsentiert die „Acessoires“, wie es Ayline Schwarz formuliert“. „Alles was die Steinindustrie, unser Hauptkunde, an Metallenen benötigt, findet sie auch an unserem Stand“, sagt dazu Firmeninhaber Plein. Das seien nicht nur Buchstaben und Schriften sondern Brunnen, Figuren und vieles mehr.

Produkte aus Stein und Bronze versprechen Langlebigkeit in einer schnelllebigen Zeit. Damit wirbt das Unternehmen in seinem Werbefilm. Zum Leitbild gehört auch, die kunsthandwerkliche Tradition zu erhalten und weiterzugeben, um die Welt etwas schöner zu gestalten.

Drei Köpfe, ein Unternehmen: Geschäftsführer Heinz Plein mit den Büsten seines Vaters Heinrich (Mitte) und seines Großvaters Nikolaus. Nikolaus Plein war Bildhauer und fertigte einst die Büste seines Sohnes Heinrich. Foto: TV/Maria Adrian

Ayline Schwarz, die für Marketing zuständig ist, zeigt die Ehrenplakette. Foto: TV/Maria Adrian

Auch filigrane weltliche Figuren gehören zur Produktpalette. Foto: TV/Maria Adrian

Buchstaben werden in der Schleuderrad-Strahlanlage bearbeitet. Foto: TV/Maria Adrian

Sakrale Kunst ist ein Hauptfeld des Unternehmens. Foto: TV/Maria Adrian

Manche Figuren werden von Hand koloriert. Foto: TV/Maria Adrian