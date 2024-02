Kunstkreis Beda zeigt 41. Jahresausstellung 42 Kunstschaffende zeigen 110 Bilder und Plastiken im Haus Beda

Nach der großen Jubiläumsausstellung im vorigen Jahr geht der Kunstkreis Beda, gegründet 1982 von Dr. Hanns Simon, in den kommenden Wochen in eine neue Runde. Am Sonntag, 18. Februar, wird die 41. Jahresausstellung im Haus Beda feierlich eröffnet. Nach den Grußworten und einer Einführung in die Ausstellung wird die Band Schmitzbackes & Co aufspielen.