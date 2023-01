Kunstjubiläum : Jubiläum und neue Kunst im Haus Beda

Bitburg Um Künstler aus der Großregion zusammenzubringen und zu vernetzen, hat Dr. Hanns Simon 1982 den Kunstkreis Beda ins Leben gerufen. Die Künstlervereinigung besteht bis heute und eröffnet am Sonntag, 29. Januar, um 11 Uhr mit einer Vernissage die 40. Jahresausstellung.

Den Blick zur Seite gewendet, die Beine keck übereinander geschlagen schaut die strahlend polierte Bronzeskulptur einer Frau zum Eingang des Nebenraums der Neuen Galerie im Haus Beda. Neben ihr strahlt eine weitere Plastik in dem kleinen stimmungsvoll ausgeleuchteten Raum. Aus Bilderrahmen schauen die Porträts zweier Frauen in Richtung Eingang.

„Das Ganze dauert immer drei Tage. An einem werden die Arbeiten eingereicht, am zweiten beurteilt und am dritten, wenn sie nicht ausgesucht wurden, zurückgegeben. Diesmal waren das 30 Arbeiten“, sagt Bahr. In der Regel werde aber mindestens ein Kunstwerk von jedem aktiven Mitglied gezeigt.