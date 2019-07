Kunst im Stadtbild : KunstRoute begeistert die Besucher

Kyllburg Die Besucher der Kurstadt Kyllburg staunen derzeit nicht schlecht: Von der Brücke aus sind zwei Wasservögel zu sehen, die die Szene am Wehr beherrschen. Sie sind Teil der KunstRoute.

Oliver Rijcken, geboren 1967 in Aduard (Niederlande), ist Illustrator und Künstler und der Initiator der KunstRoute Kyllburg. Seit 2011 beschäftigt er sich mit der Herstellung von Dolers: auf Wände gemalt, in Holz geschnitten, an Sandstränden geharkt oder auf Rasenflächen gemäht und nun in Kyllburg an einer Wand an der alten Mühle. Die Wandmalerei mit Silikatfarbe zeigt ornamentale Muster, die Rijcken Dolers nennt. Sie bedeuten Bewegung, die Verbundenheit der Dinge und den Weg finden in einer sich ständig verändernden Welt. Das Muster enthält Formen, die in verschiedenen Kulturen auf der ganzen Welt verwendet werden. Auch weitere Installationen hat Rijcken erstellt oder angeregt. Eine Reihe von Bäumen wurde mit bunten Wollstreifen markiert. Zusammen bilden sie einen Regenbogen. Die Installation erfolgte in Zusammenarbeit mit den Damen vom Shop-in-Shop Strickcafé von Roos Linders. Zusammen strickten sie über 150 Wollstreifen und halfen dabei, diese an den Bäumen zu befestigen.