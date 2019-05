KULTUR : Kunstroute von Kyllbrücke bis Stiftskirche

KYLLBURG (RH) Der Alternative Verein für Heimatpflege und Toleranz Waldburger Kylleifel installiert in diesem Jahr eine „KunstRoute Kyllburg“.

Hier setzt das Projekt „KunstRoute Kyllburg“ an. Es wurde von dem niederländischen Künstler Olivier Rijcken entwickelt, der sich vor kurzem in Kyllburg niedergelassen hat. Er hat ein multinationales Team von Künstlerinnen und Künstlern aus den Niederlanden, Polen, Kuba und Deutschland eingeladen, deren Arbeiten überwiegend der Kunstgattung der Land-Art zuordnet werden. Diese zeichnet sich durch behutsame, aber pointierte Eingriffe in die Landschaft aus.